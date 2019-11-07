- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي غاغا تتحدث لأوبرا وينفري عن صحتها العقلية والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
ليدي غاغا
تطل النجمة العالمية ليدي غاغا في عدد شهر كانون الأاول/ديسمبر، من مجلة Elle.
ورداً على سؤال الإعلامية العالمية أوبرا وينفري ما الذي يدفع النجمة المتعددة المواهب ليدي غاغا إلى إعادة ابتكار نفسها للترفيه عن الجماهير؟" قالت غاغا :"لدي مسؤولية تجاه العالم، لقد أدركت مبكرًا أن تأثيري كان في المساعدة على تحرير الناس من خلال اللطف".
غاغا البالغة من العمر 33 عامًا قالت عن صراعها مع الصحة العقلية: "واصلت التقدم، وهذا الطفل هناك أو حتى ذلك الشخص البالغ في الناحية الأخرى..أريدهم جميعاً أن يعرفوا أنهم يمكنهم الاستمرار".
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تتحدث لأوبرا وينفري عن صحتها العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.