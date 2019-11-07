فن ومشاهير

ليدي غاغا تتحدث لأوبرا وينفري عن صحتها العقلية

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الخميس 7 نوفمبر 2019

ليدي غاغا

تطل النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ في عدد شهر كانون الأاول/ديسمبر، من مجلة Elle.

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ورداً على سؤال الإعلامية العالمية ​أوبرا وينفري​ ما الذي يدفع النجمة المتعددة المواهب ليدي غاغا إلى إعادة ابتكار نفسها للترفيه عن الجماهير؟" قالت غاغا :"لدي مسؤولية تجاه العالم، لقد أدركت مبكرًا أن تأثيري كان في المساعدة على تحرير الناس من خلال اللطف".

غاغا البالغة من العمر 33 عامًا قالت عن صراعها مع الصحة العقلية: "واصلت التقدم، وهذا الطفل هناك أو حتى ذلك الشخص البالغ في الناحية الأخرى..أريدهم جميعاً أن يعرفوا أنهم يمكنهم الاستمرار".

 

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