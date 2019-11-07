شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه ناهد السباعي تكشف سراً عن هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل

كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن مخاوف الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ التي رافقته في حياته. وفي التفاصيل كتبت ناهد على صفحتها:"ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا". وكان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



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