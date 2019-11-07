نانسي عجرم تطل من الكواليس وترفع منسوب التشويق – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تحضر النجمة اللبنانية العديد من المفاجآت لجمهورها، حيث تنشغل بالعمل على أكثر من مشروع فني جديد.
وأطلت نانسي خلال الساعات الماضية بصورة جديدة في كواليس التصوير، من دون أن تكشف عن تفاصيل هذا التصوير ولا عن العملالذي تصوّره.
وتلقّت عجرم تعليقات كثيرة من محبيها الذين أشادوا بجمالها وبإطلالتها اللافتة التي خطفت أنظارهم.
تجدر الإشارة، إلى أن نانسي تستعد قريبًا لطرح أغنية جديدة.
وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغانيالقريبة إلى قلبها.
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