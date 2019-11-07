انهيار الفنانة ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حالة من الحزن الشديدة على الوسط الفني إثر نبأ رحيل الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، وتسابق النجوم للمشاركة في تشييع جثمانه ووداعه للمرة الأخيرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل، عصر الخميس، بمسجد مصطفى محمود، بمحافظة الجيزة.

وكانت الممثلة ناهد السباعي من المشاركين في الجنازة، حيث تعرضت لحالة من الانهيار فور وصول الجثمان إلى المسجد، وراحت تبكي بصوت عال وتردد "مع السلامة يا حبيبي".

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على وداع هيثم أحمد زكي، محمد عادل إمام وباسم سمرة وطارق عبدالعزيز وأيتن عامر ودلال عبدالعزيز وعمرو سعد ولقاء الخميسي وزينة وإلهام شاهين وأشرف زكي نقيب الممثلين ومحمد هنيدي وهشام ماجد والمخرج علي بدر خان ومنى عبدالغني والإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

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كانت الجنازة قد تأخرت بسبب عدم وجود أحد أقارب الفنان الراحل لاستلام الجثمان، واضطر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إلى الاتصال بالمحامي العام لاستخراج تصريح الدفن واستلام الجثمان.

ورحل الممثل هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عاما، بعد مشوار فني قصير، قدم خلاله 8 أفلام سينمائية و7 مسلسلات فقط، وكان فيلم "الكنز2" هو آخر أعماله الفنية.



