5 معلومات عن خطيبة هيثم أحمد زكي

اشتهر الراحل هيثم أحمد زكي داخل الوسط الفني بحسن الخلق والتواضع الشديد، فلم يرتكب خطأ يحاسب عليه ولم يتم ضبطه ذات مره عكس الاتجاه، حسب وصف زملائه، إذ ورث الالتزام عن الحضور عن والديه الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



حين احتل الحب قلب هيثم أحمد زكي، قرر الزواج وتقدم إلى خطبة "إنجي سلامة" خبيرة الطاقة التي أحبها هيثم إلى حد الهيام، ولكن شاءت الأقدار أن تنتهي الحكاية الجميلة في فصلها الأول برحيل هيثم أحمد زكي، تاركا خلفه حزنا كبيرا فى قلب محبيه في العالم العربي.





"العين الإخبارية" رصدت 5 معلومات عن خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

1- درست فى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

2- احترفت العلاج بالطاقة وحققت شهرة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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3- في يناير عام 2018 احتفلت بخطبتها على هيثم أحمد زكي.

4- تقدم دورات تدريبية في العلاج بالطاقة وحصلت على جائزة مهمة في هذا المجال من دولة الفلبين.

5- هي من اكتشفت وفاة هيثم أحمد زكي، وأبلغت الشرطة وأغلقت حساباتها على مواقع التواصل بعد إعلان خبر الوفاة.





يذكر أن جنازة هيثم أحمد زكى تأخرت بسبب عدم وجود أحد أقاربه لاستلام الجثمان، واضطر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، إلى الاتصال بالمحامي العام لاستخراج تصريح الدفن واستلام الجثمان.

رحل الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ35 عاما، بعد مشوار فني قصير قدم خلاله 8 أفلام سينمائية و7 مسلسلات وكان فيلم "الكنز 2" آخر عمل فني له.



