باسل خياط يبدأ تصوير “عهد الدم” في بيروت… وهؤلاء أبطاله

انطلقت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان أمس الأربعاء، بتصوير مسلسل (عهد الدم) في بيروت، وهو العمل الجديد الذي تنفّذه الشركة بالتعاون مع MBC Studios، للكاتب اياد أبو الشامات والمخرج المصري كريم الشنّاوي بطولة النجم العربي باسل خياط، الذي دخل أمس بلاتوه التصوير بشخصية جديدة ومختلفة، سيطلّ عبرها على الجمهور العربي.

العمل الذي يقدم قصة متشعبة تقوم على عاملي التشويق والاثارة، يلعب فيه البطولة إلى جانب خياط، كل من: نادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، رودريغ سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب، آية طيبة وغيرهم.

نذكر أنّ العمل سيبصر النور قريباً وأنّ الشركة تصور في بيروت بالتوازي معه، مسلسل (العودة) من ٣٠ حلقة، والذي سيعرض مع بداية العام الجديد.