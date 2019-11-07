عبدالله السدحان يُكذّب أنباء اعتزاله بكلام مؤثر.. شاهدي ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" بعنوان "اعتزال عبدالله السدحان"، دون مصدر للمعلومة، وانتشر بشكل كبير على "تويتر" حتى أن عددًا ضخمًا منهم صدّقوا تلك الشائعة وتفاعلوا معها إما بحزن أو بسخرية.

ونشر بعضهم لقطات من أعمال الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان مع صديقه الفنان ناصر القصبي الأمر الذي تسبّب في إزعاج للفنان السعودي وعائلته بعدما انتشر الخبر على السوشال ميديا كالنار في الهشيم.

وردّ الفنان عبدالله السدحان خلال ظهوره في مقطع فيديو، مع نجله "تركي" تناقلته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، قال خلاله إنه لم يعتزل طالما يتمتع بصحة جيدة، وإنه بالفعل يتمتع بتلك الصحة والعافية، وإن ما أثير حول اعتزاله مجرد شائعة لا أساس لها، قائلاً: "مازال في جعبتي الكثير".

وقال السدحان خلال الفيديو المتداول له: "إن سافرت وأقفلت جوالي، أعلنتم وفاتي، بسم الله علي وعليكم، وإن نمت، أستيقظ على خبر اعتزالي، وأنا ليس لدي علم".

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وعبّر تركي السدحان نجل الفنان عبدالله عن تأثر العائلة السلبي بمثل تلك الشائعات التي قد يكونون اعتادوا عليها بسبب كثرتها وإطلاق البعض لها من حين لآخر سواء كانت هناك مناسبة أو بدون مناسبة.

جدير بالذكر الفنان السعودي عبد الله السدحان كان قد حسم الجدل حول إمكانية عودته للتعاون من جديد مع مواطنه ناصر القصبي، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل صناع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقوله: "أنا ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بينا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في حفل صناع الترفيه".

وسبق أن رفع الفنان السعودي ناصر القصبي، دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه العام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.

وأظهر الفنان السعودي عبدالله السدحان استياءه من عدم مشاركته في فعاليات موسم الرياض، حيث أعرب للمقرّبين له عن غضبه، وذلك بعد أن قدّم مسرحية اجتماعية بقالب كوميدي إلى هيئة الترفيه ولكنها لم ترَ النور، وهي من تأليف أحمد الدبيخي وإخراج سمعان العاني.