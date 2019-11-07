شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عزاء والد الفنان أكرم حسنى بمسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه من المقرر إقامة عزاء والد الفنان أكرم حسنى، مساء غدٍ الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وكان الفنان أكرم حسنى أعلن عبر حسابه الشخصى "إنستجرام، عن وفاة والده قائلاً: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجارٍ تحديد ميعاد ومكان العزاء".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.