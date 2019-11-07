شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة ينعى الراحل هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما بخالص الحزن والأسي الممثل الشاب هيثم احمد ذكي ابن الراحلين "أحمد ذكي" و"هالة فؤاد"، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 34 عاما نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

وقال عبد الجليل أن وفاة هيثم احمد زكي كان خبر صادما، فعلى الرغم من صغر سنه إلا انه قام بالعديد من الأدوار الهامة المشرفة.

Advertisements

فقد شهدت مسيرته الفنية العديد من البطولات السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها أفلام كف القمر ، نقطة دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز الجزء الثاني ، ومسلسلات دوران شبرا ، الصفعة ، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش.

وتقدم عبد الجليل بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.