شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لأكرم حسنى بعد وفاة والده: ربنا يصبرك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد هنيدى، والد زميله الفنان أكرم حسنى الذى رحل عصر اليوم الخميس، قائلا، " البقاء لله في وفاة والد صديقنا اكرم حسني ، ربنا يصبرك يا حبيبي".





وأعلن الفنان أكرم حسنى عبر حسابه الشخصى "انستجرام، عن وفاة والده قائلا، " "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.