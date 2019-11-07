شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ليام باين مع ستيلا ماكسويل فى حملة دعائية لـ Hugo Boss والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي ليام باين الحملة الدعائية الخاصة بـ " Hugo Boss " وذلك مع النجمة و السوبر موديل ستيلا ماكسويل ، حيث نشر ليام البالغ من العمر ( 26 عاما) عددا من الصور الخاصة بالدعاية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " انستجرام".

وحسب موقع belfasttelegraph أن ليام باين سيتعاون مع هوجو في سلسلة من الحملات الدعائية على مدار العامين المقبلين.

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واشار ليام باين للموقع أنه بشعر بأنه حقا محظوظ لأنه الوجه الاعلاني لـ HUGO يتصدر حملاتها المميزة ، وعلق ليام قائلا : " لقد كانت تجربة مدهشة للعمل مع مجموعة من الموهوبين بشكل لا يصدق " .