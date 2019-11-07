شاهد.. ليام باين مع ستيلا ماكسويل فى حملة دعائية لـ Hugo Boss

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي ليام باين الحملة الدعائية الخاصة بـ " Hugo Boss " وذلك مع النجمة و السوبر موديل ستيلا ماكسويل ، حيث نشر ليام البالغ من العمر ( 26 عاما) عددا من الصور الخاصة بالدعاية علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " انستجرام".
وحسب موقع belfasttelegraph أن ليام باين سيتعاون مع هوجو في سلسلة من الحملات الدعائية على مدار العامين المقبلين.
واشار ليام باين للموقع أنه بشعر بأنه حقا محظوظ لأنه الوجه الاعلاني لـ HUGO يتصدر حملاتها المميزة ، وعلق ليام قائلا : " لقد كانت تجربة مدهشة للعمل مع مجموعة من الموهوبين بشكل لا يصدق " .
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