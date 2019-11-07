شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد والدها بـ"العربى" وتشكره على جيناتها اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك، بعيد ميلاد والدها الـ82، بطريقتها الخاصة، حيث أختارت كتابة كلمات باللغة العربية تعليقا على صورتهما.

ونشرت حايك، صورة مع والدها، على حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أمس أخذت هذه الصورة مع أبى الذى يبلغ من العمر 82 اليوم. شكرا على هذه الجينات اللبنانية "بابا".

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كما وضعت سلمى حايك هاشتاج كلمة "لبنان" باللغة الإنجليزية، مما أعجب عدد كبير من متابعيها خاصة جمهورها العربى.