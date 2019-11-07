شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار ودموع إنجى سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي بعد دفن جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت إنجي سلامة، خطيبة هيثم أحمد زكي أثناء دفن الفنان الراحل في مقابر الفنان أحمد زكي بأكتوبر، اليوم الخميس، حيث ظهرت إنجي مرتدية غطاء الرأس وفي حالة تعب وإعياء وحزن شديد بين المقابر، بعد أن كانت تستعد للزواج من الفنان الراحل حيث تم خطبتهما فى شهر يناير الماضى.

وشارك فى تشييع الجنازة ودفن الجثمات عدد من الفنانين وعلى رأسهم، أحمد السقا، وأحمد السعدني ومحمد لطفى، والمخرج كريم العدل، محمد امام، محمد هنيدى، الهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكى، زينة، بوسى شلبى، فيفى عبده، محمد شاهين، منى عبد الغنى، محمد فراج، طارق عبد العزيز، ايتن عامر، بسمة، والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، وأشرف زكى.



هيثم احمد زكي وخطيبته

كان النجم الشاب هيثم أحمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.