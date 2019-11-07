شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتولى دفن جثمان هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى النجم أحمد السقا دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى فى مقابرة الأسرة بجوار جثمان والده أحمد زكى، والفنان ممدوح وافى على طريق الوحات، الذى دفن فى هذه المقبرة بناء على وصيته بدفنه بجوار صديق عمره أحمد زكى. وكتبت الفنانة درة عبر صفحتها الشخصية قائلة: "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه.. شهادة حق". وانتهت منذ قليل، تشييع جنازة ومراسم دفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي بمقابر الأسرة، بمشاركة عدد من الفنانين على رأسهم، أحمد السقا، المخرج سامح عبد العزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفى، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدى، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكى، زينة، بوسى شلبى، فيفى عبده، محمد شاهين، منى عبد الغنى، محمد فراج، طارق عبد العزيز، آيتن عامر، بسمة، والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير، وأشرف زكى.

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