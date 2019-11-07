شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة وتعانى من عدم الإنجاب.. هكذا تظهر رانيا محمود ياسين فى "فالنتينو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة النجم الكبير عادل إمام، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وتجسد رانيا شخصية جديدة، حيث أنها تعمل مدرسة ضمن مجموعة مدارس "فالنتينو" التي يمتلكها "نور عبد المجيد فالنتينو"، الذى يجسده الزعيم عادل امام، وخلال أحداث المسلسل يتبين أن رانيا إمرأة عاقر لم تنجب، وهى شخصية طيبة وتعامل طلابها فى المدرسة وزملاءها بكل حب ومشاعر .

وفى السياق ذاته، سلم المؤلف أيمن بهجت قمر جميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل،، ويكثف المخرج نشاطه نظرا لرغبة الشركة المنتجة فى الانتهاء من التصوير خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن يعرض حاليا لرانيا محمود ياسين الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان " ما يطلبه المستمعون" ، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى، نرمين الفقى، محمد عادل، أحمد رفعت، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أكرم فريد، وإنتاج سينرجى واحمد عبد العاطى .