شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رومانسية بين مايا نعمة وزوجها على إنستجرام بعد زواجهما فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا نعمة​ عدة صور لها من حفل زفافها على المدرب الرياضي شربل أبو خطار.. وذلك داخل مدينة لاس فيجاس حيث فاجأت جمهورها بتلك الصور التي نشرتها خلال الساعات الماضية.

مايا نعمة التي اشتهرت من مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي" ظهرت خلال إحدى الصور وهي ترتدي الفستان الأبيض، وذلك إلى جانب زوجها الذي كتب على يده "لقد قالت نعم".. وقد علقت مايا على الصورة بكتابة: "لقد قلت نعم.. لقد سرق قلبي فقررت أن أسرق اسم عائلته.. أحبك حبيبي شربل أبو خطار".

وصلة الرومانسية والحب بين الثنائى لم تقف عند هذا الحد، حيث رد عليه شربل بصورة أخري لهما معًا، وعلق عليها بوصف زوجته مايا بأنها الجائزة الكبرى في حياته حين كتب: مايا أبو خطار أحبك.

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وما أن نشر الثنائى تلك الصور حتي تفاعل معهما قطاع كبير من متابعيهما خاصة جمهور مايا الذي حرص علي مشاركتها فرحتها من خلال عدد كبير من التعليقات تمنوا فيها استمرار أن يهنئا بهذا الزواج طويلاً.