شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة عن هيثم أحمد زكى:" الله يرحمك يا أطيب إنسان فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أمير كرارة عن حزنه، لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشر أميركراره، صورة للراحل هيثم أحمد زكى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" الله يرحمك يا أطيب إنسان فى الدنيا".

Advertisements

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان.

وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.