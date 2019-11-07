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وفاة والد أكرم حسني وتشييع الجثمان بالجامع الكبير بالرحاب غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أكرم حسنى منذ قليل، وفاة والده على أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، ولم يحدد موعد أو مكان العزاء حتى الآن.


وفاة والد أكرم حسني

 

ونشر أكرم حسنى تعليقًا عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قال خلاله، "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018  وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.

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