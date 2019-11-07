شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ناعيا هيثم أحمد زكى:" يارب فى الجنة ونعيمها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد حلمى، الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى توفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكتب حلمى، مغردا عبر حسابه على تويتر، قائلا:" البقاء لله في الفنان هيثم احمد زكي يارب في الجنة ونعيمها".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.