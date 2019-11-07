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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ناعيا هيثم أحمد زكى:" يارب فى الجنة ونعيمها" والان مع تفاصيل الخبر
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
أحمد حلمى
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