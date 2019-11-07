شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. توفيق الدقن يغنى موال كوميدى: "مشيتى حافية خدتى زكام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان توفيق الدقن واحدا من أشهر الفنانين في السينما المصرية، حيث برع في وضع بصمة خاصة له عبر قائمة طويلة من الأفلام التي شارك فيها.

توفيق الدقن الذي اشتهر بلزمات عديدة لا تزال منتشرة إلى الآن مثل "أحلي من الشرف ما فيش"، و"حلاوة أمك" وغيرها لعب كافة الألوان الفنية، وووصفه كثيرون بأنه الشرير الضاحك، ولكن ربما لا يعلم كثيرون شيئاً بخصوص غناءه الذي دوماً ما كان يلجأ له أحياناً علي خشبة المسرح ببعض العروض المسرحية.

Advertisements

وهو الأمر الذي حدث أثناء مشاركته في مسرحية "بداية ونهاية" حين قام بغناء موال بشكل كوميدي مثلما يظهر خلال هذا الفيديو النادر علي موقع يوتيوب بدأه بوصلة من يا ليل يا عين ثم كوميديا في كلمات الموال حيث ردد كلمات من عينة : "مشيتي حافية يا ليل خدتي زكام يا عين.