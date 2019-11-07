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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عائلية نادرة تجمع بين هيثم احمد زكى وشقيقه الوحيد "رامى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صورة نادرة تجمع بين الفنان الراحل هيثم احمد زكى ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وشقيقه منها رامى عز الدين بركات الذى تزوجته هالة فؤاد بعد انفصالها من النجم الراحل أحمد زكى، وتوفيت في 10 مايو سنة 1993، تاركة هيثم في سن التاسعة ورامي في سن ثلاث سنوات.
وكان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
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