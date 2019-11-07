زوج والدة هيثم أحمد زكي يكشف لمصراوي سبب غياب أخيه عن الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

قال رجل الأعمال عز الدين بركات، إن خبر وفاة هيثم أحمد زكي، ابن زوجته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، وأخو نجله الوحيد "رامي"، شكل صدمة كبيرة للأسرة.

وعن سبب غيابه عن الجنازة، قال "بركات" في تصريح لمصراوي: "تلقيت الخبر منذ ساعات، وأنا وأخيه رامي نعيش في لندن منذ سنوات، وتعجبت لم الاستعجال بدفن الجثمان، فأقرب طائرة لن تصل مصر إلا في العاشرة مساء".

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وأضاف: "كنت أتمنى أن ينتظر الجميع حتى حضور أخوه الأصغر رامي، كي يحمل جثمان شقيقه".

أما عن حضوره العزاء، قال: "نرتب لحضور العزاء، وكنت أتمنى أن يتم تأجيله لأيام أخرى، فحينما تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أخبرني أن العزاء يوم السبت القادم، وأخشى ألا أستطيع الحضور".

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