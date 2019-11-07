فيديو قديم.. هذا ما قاله أكرم حسني عن والده لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

حسني عبدالرحيم، كان لاعبا في نادي الزمالك في الستينيات، ونرصد لكم في هذا التقرير ما قاله أكرم حسني عن والده.

عيد الأب

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نشر أكرم صورة لوالده في عيد الأب، وعلق: "كل عيد أب وأنت طيب يا أحلى وأجدع وأطيب قلب في الدنيا، وربنا يشفيك ويديك الصحة، أبويا الكابتن حسني عبدالرحيم قلب دفاع الزمالك في الستينيات".

وقال حسني في أكثر من لقاء تليفزيوني، إن والده لاعب كرة القدم المدافع، عمل أيضا مهندسًا في "مصر للطيران" ودرب عددًا من فرق مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن شقيقه أحمد حسني سار على نهج والده فبجانب عمله كضابط شرطة، يعمل كمدرب كرة قدم.