درة تكشف عن الفنان الذى تولى دفن هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة التونسية درة، عمن تولى دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير"، مضيفة "هو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه.. شهادة حق".

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.

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