تعرف على هدية هيثم أحمد زكي الأخيرة لأخيه من الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

في آخر زيارة لرامي بركات -أخو الفنان أحمد هيثم زكي- لمصر، حرص "هيثم" على إهداء أخيه "هدية"، بعد قدومه لمصر.

وقال عزالدين بركات، والد "رامي" وزوج الفنانة هالة فؤاد، في تصريح خاص لمصراوي: "في آخر زيارة لرامي في مصر أهداه هيثم موبايل، فـ رامي قاله ده واجب عليا أنا اللي جاي من بره، قاله أنا أكبر منك بـ 6 سنين وإنت أخويا الصغير، وده واجب عليا أنا".

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وأكد "بركات" أن العلاقة بين الأخوين كانت جيدة للغاية، على عكس ما يقال أنهما لم يكونا على تواصل، فقد كانا حريصين على الزيارات، سواء بأن يحضر "هيثم" لندن، أو يسافر "رامي" للقاهرة.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن 35 عاما، وشكلت وفاته صدمة كبيرة بين جمهوره وزملائه، خاصة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.

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