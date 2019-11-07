هيثم أحمد زكي.. رفيق الشعر الذي احتفى بمولده صلاح جاهين وودعته قصائد الشعراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يوم مولده كان الشعر حاضرًا باستقبال هيثم أحمد زكي عبر كلمات صاغها الشاعر صلاح جاهين، وفي وداعه توالت القصائد الباكية على الفنان الشاب الذي طالما استعان بالخواطر الشعرية الرومانسية على صفحاته بمواقع التواصل.

وكان جاهين الذي عرف بكونه الأب الروحي للفنان الراحل أحمد زكي قد كتب في يوم مولد هيثم: "هيثم أحمد زكي، وأمه هالة فؤاد/ الواد طالع زكي لأمه وأبوه يا ولاد/ هيثم يوم ما اتولد/ وقالوا لنا ده ولد/ عرفته كل البلد/ هيثم أحمد زكي".

ولحنها وغناها الموسيقار إبراهيم رجب في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة السبوع.

وعادت كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين للظهور عبر صفحة الفنان الراحل هيثم، مصحوبة بفيديو لوالده الفنان أحمد زكي، وهو يلقي قصيدة "على اسم مصر"، وكتب الفنان الشاب مقطعًا منها يقول:

"على اسم مصر التاريخ قدر يقول ما يشاء/ أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء/ بتحبها وهي مالكة الأرض شرق وغرب، بحبها بعنف ورقة وعلى استحياء/ وأكرهها وألعن أبوها بعشق زي الداء".

وعلى خلفية مقطع فيديو لفيلم "النمر الأسود" لمشهد يجمع والده أحمد زكي والفنانة وفاء سالم، وضع هيثم مقاطع شعرية رومانسية، وكتب فيها:

"معكِ وجدت روحي/ معك بشعر بوجودي/ معك بشعر بنبضات قلبي/ تتراقص فرحا بوجودك/ معك تزدهر الحياة في عيوني/ معك أشعر بالدفء والحنان/ وتتحرك كل مشاعري".

وبمصاحبة صورة تجمعه في طفولته مع والدته الراحلة هالة فؤاد، كتب هيثم:

"مساء الخير على امرأة تشبه فنجان القهوة السادة، تجعلني في قلبها تائهًا ضائعًا شاردًا مسلوب الإرادة، تقتلني كل يوم في حبها وأنا المجنون أقول هل من زيادة، ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي".

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ومثلما عاش محتفيًا بالشعر، كانت قصائد الشعراء حاضرة تبكي رحيله، وبمصاحبة صورة للراحل هيثم أحمد زكي، كتب الشاعر إبراهيم عبدالفتاح:

"كم مرة مت قبل الآن/ وأنت تحاول النجاة من الحياة/ تتقن مشهدك الأخير. دون إعادة/ وتمشي في هدوء/ كي لا توزع وحدتك على الأصدقاء".

وبالعامية نعت الشاعرة نهى بهمان رحيل الفنان الشاب، وكتبت:

"آه أعرفه / ما هو اسمه موت/ داير يدق دق على البيوت العطشانين/ ياخد معاه الطيبين/ مين اللي قال الموت فراق/ الموت سباق مفيهوش رجوع/ ولا عدتش أفهم ليه بنلقاه بالدموع، بيقولوا إن الموت وجع/ لكن الحقيقي إن الموت جدع/ ياخد في أحضانه الجدع/ ويسيب على الدنيا البدع/ أطول مسافة ممكنة/ الموت وطن/ لا بد جواه نلتقى ما بيعترفش بأزمنة/ الموت بريء من حزننا/ ساعة المطر لا بد نجهز للسفر/ علشان نغيب/ كما صاحبي غاب.. زي القمر". واختتمت "قلبي وجعني أوي والله ربنا يرحمك ويحسن إليك وتكون في مكان أجمل من الدنيا".

أما الفنان صلاح عبدالله فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الوحدة ضجة ملهاش أي صوت، الوحدة غولا لابسة توب عنكبوت، الوحدة حفرة من السكون والسكوت، الوحدة خوف، الوحدة موت"، وتابع "أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء لمن عاش وحيدًا ومات وحيداً.. هيثم أحمد زكي".

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.

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