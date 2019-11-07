وفاة والد أكرم حسني وتشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة السيتنيات.