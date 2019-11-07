- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
أعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، منذ قليل عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضاف: "صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
يُذكر أن حسني عبدالرحيم، كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة السيتنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد أكرم حسني وتشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.