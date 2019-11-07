تفاصيل علاقة هيثم أحمد زكي بأخيه.. ولماذا عاش وحيدا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف عزالدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، أن علاقة الفنان هيثم أحمد زكي، بأخيه من الأم "رامي"، لم تنقطع، بالرغم من أنهما عاشا في بلدين مختلفين.

وأوضح "بركات" في تصريح خاص لمصراوي: "لم تنقطع العلاقة بينهما، ونفذت وصية هالة بأن يكونا على تواصل دائما، فهيثم كان يزورنا في لندن بشكل دائم، كما كان رامي يحرص على زيارة شقيقه أثناء زيارته لمصر".

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واستكمل: "كانت علاقتهما طيبة، وفي كل مرة كنا نتحدث معه، لم نكن نشعر بهذه الوحدة التي كان يعانيها، بل كان يعطينا إحساسا بالسعادة والارتياح".

وكان الفنان هيثم أحمد زكي، قد رحل عن عالمنا اليوم، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، وهو نفس العمر الذي رحلت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد.

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