حلا شيحة غاضبة من تعليقات الجمهور على صدمتها في وفاة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة حلا شيحة عن استيائها وغضبها من تعليقات بعض متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، على منشور كتبته تعبيرًا عن صدمتها من خبر رحيل الفنان هيثم أحمد زكي.

حلا كتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة؟!!!، كان إنسان جميل وطيب.. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله"، لتجد البعض ينصحها بأن تتعظ من رحيله وتعود إلى ارتداء الحجاب.

وكشفت حلا عن غضبها من تلك التعليقات، وردت عليها "الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقي انتوا مبتزهقوش نازلين شتايم وسوء ظن في الناس، هو ده الدين ياريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش دعوة بحياة غيره محدش حيتحاسب مع حد".

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وتابعت "كفاية بقي أو متعلقوش علي صفحتي !!!!! اوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا الناس.. محدش يعرف هو ايه عند ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد ليه أحواله مع ربنا فكفاية بقى".

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا قبل ساعات، وتم تشييعه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

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