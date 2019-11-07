أول تعليق من زوج والدة هيثم أحمد زكي على خبر رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بصوت"حزين" متهدج، علق رجل الأعمال عزالدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، على رحيل ابنها هيثم أحمد زكي، قائلا: "أنا لسه مصدوم ومش مصدق إن هيثم مات، هيثم ده ابني اللي مخلفتوش، أناربيته قبل ما أخلف رامي ابني".

"بركات" أوضح لمصراوي أنه تلقى الخبر باعتباره مجرد شائعة سخيفة، حتى تأكد أن هيثم أحمد زكي غادر عالمنا. وتابع:"هيثم كان يناديني (دادي)، فقد تزوجت هالة فؤاد وهو في الثالثة من عمره، ارتبطت به كثيرا، فكان طفلا شقيا ذكيا، أحببته للغاية، وعند رحيلها وهو في التاسعة من عمره، استمر التواصل بيننا، حتى بعدما سافرت".

أما عن علاقة هيثم بشقيقه، قال: "لم تنقطع العلاقة، ونفذت وصية هالة بأن يكونا على تواصل دائما، فهيثم كان يزورنا في لندن بشكل دائم، كما كان رامي يحرص على زيارة شقيقه عندما يأتي لمصر".

وأضاف: "في آخر زيارة لرامي في مصر أهداه هيثم موبايل، فرامي قاله ده واجب عليا أنا اللي جاي من برة، قاله أنا أكبر منك بـ 6 سنين وإنت أخويا الصغير، وده واجب علي أنا".

واستكمل:"كانت علاقتهما طيبة، وفي كل مرة كنا نتحدث معه، لم نكن نشعر بهذه الوحدة التي كان يعانيها، بل كان يعطينا إحساسا بالسعادة والارتياح".

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وتابع: "لا زلت أذكره صغيرا، ولا زلت أتذكر جيدا يوم رحيل والدته، حينها خفت عليه وأغمضت عينيه كي لا يرى جثمانها، وطلبت من شقيقتي أن تأخذه لمنزلها كي لا يشعر بغياب أمه".

واختتم حديثه باكيا: "رامي ابني مصدوم، ومش قادر يتكلم أبدا، ومش مصدق إن أخوه الوحيد مات، هيثم ده كان قمر، ومؤدب، وجميل، وعمره ما زعل حد، ربنا يرحمك يا ابني".

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي وحيدا داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، آخر أعماله، التي بلغت 15 فيلما ومسلسلا.

وتعد أدواره في فيلم "كف القمر" ومسلسلي "دوران شبرا" و"السبع وصايا"، هي الأبرز في مسيرته.

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