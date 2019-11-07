سعد لمجرد يحكي تفاصيل لقاء جمعه بهيثم أحمد زكي في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورة للفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وحكى في تعليقه على الصورة تفاصيل لقاء جمعهما في باريس، قائلًا "تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة، شرفني في بيتي في باريس، أخبرني عن أعماله المستقبلية وتكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي، ووصف لي مدى فخره واعتزازه بأبيه رحمة الله".

وتابع "تبادلنا أفكارا كثيرة وغنينا سويا وبكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة وبالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء وهو الآن عند المولى سبحانه وتعالى" .

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وأضاف لمجرد "أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم و للشعب المصري، رحم الله هذه الروح الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي تم تشييعه ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

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