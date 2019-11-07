تراند اليوم : بعد وفاة هيثم زكي.. نشطاء لـ"فنانة الحجاب": توبي قبل موتك وترد: محدش هيتحاسب مع حد...



تعرضت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” والتي خلعت الحجاب بعد فترة من الالتزام به، لهجوم من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد نعيها للفنان هيثم ذكي والذي وافته المنية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس داخل منزله بمنطقة 6 أكتوبر المصرية.

البداية عندما نشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان الشاب الراحل ” هيثم أحمد زكي ” وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة ناعية هيثم أحمد زكي : ” لا حول ولا قوة إلا ‏بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر صادم فعلا مش مصدقة .. كان إنسان جميل وطيب .. البقاء لله ربنا يرحمه ‏ويغفر له ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وجاءت التعليقات التي تقدم التعازي وتدعو للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة .. بينما جاءت تعليقات أخرى تسب الفنانين وهو الأمر الذي استفز حلا شيحة .

فكتب ناشط تعليقا لها: "جميع فنانين مصر يموتون مرضا سبحان الله مايتوبو ولا يتعظو ارجعي الي الله يامن شلحتى الحجاب من أجل الأموال والشهرة".

وكتب أخر: "مش مصدقه لي الموت حق وكل إنسان معرض للموت في أي لحظه من عمرو وانتي لو متي بعد العملتي حاتبقي ليك سوء".

Advertisements

وعلقت حلا على هذه التعليقات فكتبت : ” الناس اللي داخلة تشتم وتقول أي كلام وخلاص كفاية بقى ‏أنتو مبتزهقوش .. نازلين شتايم وسوء ظن في الناس هو ده الدين ؟ .. يا ريت كل واحد يركز مع نفسه ومالوش ‏دعوة بحياة غيره محدش هيتحاسب مع حد ” .

وتابعت : ” كفاية بقى أو متعلقوش على صفحتي .. اوعظوا نفسكم وكفاية دخول في أعراض الناس ونوايا ‏الناس .. محدش يعرف هو إيه عن ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي .. كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد له أحواله مع ‏ربنا فكفاية بقى ” .







