تهمة مشينة تلاحق مودل روز وحديث غريب حول حقيقة جنسيتها

تواجه الفاشينيستا مودل روز حملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار اتهام إحدى المتابعات لها بتهم مشينة أخلاقياً وإدعائها بأنها غير سعودية .

وقالت المتابعة في التعليق الذي إنتشر بقوة برفقة الصور الغريبة : : “هذا هو ماضي روان أبو زيد اللي مسمية نفسها مودل روز وأنتم غصب تقنعون العامة إنها سعودية. عيب عليكم يا إم بي سي. وين المصداقية والمهنية الإعلامية؟ وبعدين هذولي اليمنيين ليش يستحون من أصلهم؟ ليش ما تعترف إنها يمنية من أم سورية واسمها روان عبدالله على أبو زيد اليمني؟”.

وعلقت عليها مودل روز قائلة : نا مستعدة بالتبرع لك مالياً علشان ترفعي بلاغ ضدي. بس بشرط ثبتي كلامك واتهاماتك لي من جهة حكومية .

وأضافت: “تزوير جوازي وجنسيتي السعودية، اتهامي بالدعارة والصور اللي في الرابط .

وتسبب الموقف في جدل عارم على مواقع التواصل الإجتماعي فيما يُعتقد أن روز ستقاضي المتابعة التي أساءت لها .