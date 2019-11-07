شاهد: صور تجمع الفنان الراحل هيثم زكي وخطيبته.. من هي وماذا فعلت عقب وفاته مباشرة؟

صدم خبر وفاة هيثم أحمد زكي نجل النجم الراحل أحمد زكى ، فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 35 عامًا الكثيرين ، ولم يصدق البعض حقيقة الخبر .

من جانبها أغلقت خبيرة الطاقة إنجى سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى عقب وفاته بساعات، ورغم كونها من خارج الوسط الفنى، إلا أنها من مشاهير السوشيال ميديا، حيث تقدم العديد من محاضرات التنمية البشرة، وتنشر بعض الفيديوهات المتعلقة بكيفية العلاج بالطاقة، وقد تخرجت فى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

واحتفل الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بخطبته على خبيرة الطاقة إنجى سلامة فى شهر يناير من العام الماضى ، واقتصر الحفل على الأهل والأقارب والقليل من الأصدقاء .

يذكر أنه تم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة.