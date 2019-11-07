بالفيديو: طارق العريان يخرج عن صمته ويعلق على طلاقه من أصالة وزواجه من نسرين طافش

خرج المخرج المصري طارق العريان عن صمته وعلق للمرة الأولى على ما انتشر مؤخراً من أخبار بشأن انفصاله عن الفنانة السورية أصالة وارتباطه بمواطنتها الممثلة نسرين طافش.
وجاء هذا خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة قناة “روتانا سينما”.
وقال رداً على سؤال في هذا الشأن إن مثل هذه الأخبار ينتشر منذ سنوات وإنه لا يعيرها أي اهتمام ولا يركز عليها عادة.
ويشار إلى أن طافش نفت في وقت سابق ما يشاع عن علاقة بينها وبين المخرج وقالت في مقابلة تلفزيونية أجريت معها إن من يطلقون مثل هذه الشائعات “ناس فاضية”.
وأضافت أن حياة الفنان الناجح عادة ما تشكل مادة للشائعات، مشيرة إلى أنها تفضل تجاهل الأمر وعدم الرد.
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