شاهد: آخر ظهور للفنان هيثم زكي وشكواه من الوحدة وما قاله في منشوراته عن الموت

تداول مغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للظهور الأخير للممثل هيثم أحمد زكي الذي توفى صباح اليوم.

وشهد الظهور الأخير للفنان – نجل الفنان أحمد زكي – حديثاً عن والده والأدوار التي يحلم بتمثيلها خلال الفترة المقبلة، كما تم تداول مقاطع أخرى اشتكى فيها من الوحدة التي يعانيها حيث كان يعيش وحيداً دون أقارب أو أهل.

كما تداول نشطاء آخر ما كتبه “زكي” عن الموت عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث نشر صور تمثال منحوت لوالده الفنان أحمد زكي وعلق قائلاً “ميهمنيش أموت دلوقتي، ميهمنيش أموت بعد 100 سنة، يهمني لما أموت أفضل محافظ على مكانتي”.

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