بالفديو: بلقيس مستاءة بسبب رسائل تتلقاها عبر هاتفها

لفتت الفنانة اليمينة بلقيس أنظار عدد كبير جداً من المتابعين من خلال مقطع فيديو تناقله بعض الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه معربة عن استيائها بسبب إرسال بعض الأشخاص رسائل صوتية لها عبر هاتفها الجوال.

وقالت إنها لا تستمتع إلى المقاطع التي تتخطى مدتها الدقيقة أو دقيقتين، لافتة إلى أنها لا تهتم إلا بتلك التي تبلغ مدتها 30 ثانية على الأكثر.

وأضافت أنها لا تتحلى بالصبر اللازم لذلك وأن مديرة أعمالها تعلم جيداً أنها لا تحب التحدث مطولاً عبر الهاتف.

وتوجهت إلى الاشخاص المعنيين بذلك بدعوتهم إلى إرسالة الرسائل المكتوبة، مع الإشارة إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحبون التحدث عبر الهاتف مثلها فيما يهوى آخرون ذلك.