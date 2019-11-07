بالفيديو.. نقيب الممثلين في مصر يفجر مفاجأة: جثمان الفنان هيثم زكي مفيش حد من أهله يستلمه

أكد أشرف زكي نقيب الممثلين أن سبب تأخر وصول جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكي لمسجد مصطفى محمود، جاء بسبب رفض المشرحة لتسليم الجثمان. ووفقا لوسائل إعلام مصرية قال زكي: ” مفيش حد من أهله يستلمه ” مشيرا إلى أنه لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه، وبالتواصل مع المحامي العامي، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة”. كانت خطيبة هيثم أحمد زكي قد تقدمت ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر التي أخطرت مديرية أمن الجيزة بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الاتصالات المستمرة لخطيبته، من ثَم انتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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