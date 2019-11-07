بعد فقدانها الحركة تماماً وإصابتها بالشلل.. فجر السعيد ستجري عملية رابعة وحالتها غير مطمئنة...

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد استعدادها لإجراء عملية رابعة في رحلة علاجها حتى تتمكن من المشي بشكل طبيعي بعدما أصيبت بحالة شلل منعتها من الحركة.

ونشرت الإعلامية مقطع فيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دون أن تظهر صورتها، تتحدث خلاله مع طبيبها، وتقول “دكتور محمد اعجز وأقول الله يجزاك خير وعدتني بأن أعود للمشي والحمدلله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن”.

وأضافت “جهودك معايا تشكر عليها، وأنا فخورة بك لولاك لما كان هذا التطور الذي أنا عليه ولما كنت تمكنت من السير، وإن شاء الله أصبح أفضل من السابق”.

ورد عليها الطبيب “بل أنا فخور بك، الفضل لك أنا الطبيب وأنا أساعدك، وأنت أصبحت أفضل من السابق”.

وكتبت السعيد تغريدة أخرى قالت فيها ”توكلت على الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعك يارب نفسي وجسدي وعقلي وروحي”.