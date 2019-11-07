إنجي علي لـ"الوفد": مصر حزينة على وفاة هيثم أحمد زكي

نعت الإعلامية إنجى علي، الفنان هيثم أحمد زكي قائلة:" مصر كلها حزينة على وفاته".
وتابعت "إنجى علي" في تصريح خاص لـ"الوفد" هيثم أحمد زكي فنان كان يتمتع بحسن الخلق، ومحبوبًا من جميع أفراد الوسط الفني،وطالبت الجميع بالدعاء له أن يسكنه الله الجنة".
وبدأ هيثم أحمد زكى، مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيلوالده بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان أخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.
وغيّب الموت الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس، على إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
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