درة: "أحمد السقا كبيرنا ودفن هيثم أحمد زكي كأنه أخوه"

علقت الفنانة التنوسية درة، على تشييع ودفن جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 35 عامًا.
وقالت "درة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير، هو كبيرناوالراجل الجدع الطيب الشهم الحنون أحمد السقا مفيش زيه شهادة حق".
جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكى، بدأ مشواره الفنى عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم"حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكى، وقدم الفنان هيثم أحمد زكى، فى العام التالى فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية، وكان أخر أعماله هو مسلسل "علامة استفهام" فى رمضان 2019.
وغيب الموت الفنان هيثم أحمد زكي اليوم الخميس، ونعاه العشرات من نجوم الفن في الوطن العربي.
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