إسماعيل مختار رئيس البيت الفني ينعي الراحل هيثم أحمد زكي

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي، و الذي وافته المنية

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ليفقد الوسط الفني طاقة و موهبة فنية واعدة، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.

جدير بالذكر أن هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ35 عامًا، حيث وُجد في منزله بالشيخ زايد وقد وافته المنية اثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.