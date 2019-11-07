إسماعيل مختار رئيس البيت الفني ينعي الراحل هيثم أحمد زكي

ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي، و الذي وافته المنيةفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ليفقد الوسط الفني طاقة و موهبة فنية واعدة، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان.
جدير بالذكر أن هيثم احمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ35 عامًا، حيث وُجد في منزله بالشيخ زايد وقد وافته المنية اثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.
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