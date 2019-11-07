عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني عن وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. كتب "حسني" قائلًا: "أبويا في ذمة الله وإنا إليه Advertisements راجعون"صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجارٍ تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة". راجعون"صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجارٍ تحديد ميعاد ومكان العزاء، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة". ويشار إلى أن آخر أعمال أكرم حسني السينمائية فيلم يحمل اسم "البدلة" مع النجم تامر حسني.

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