شاهد.. مجدي الهواري بعد رحيل هيثم أحمد زكي: "اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا"

أعرب المخرج مجدي الهواري عن حزنه الشديد؛ لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ35 عامًا.

كتب "الهواري" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: "هيثم أحمد زكي عاش ومات وحيد.. عرفت بس دلوقتي حكمة ربنا انه يموت

صغير علشان يروح لأهله! لأنه لوحده في الدنيا! لأن مفيش حد يستلمه لأن كل اللي خدوه في حضنهم لما أبوه مات اختفوا من حياته رغم انه وصاهم عليه!! وعمل حاجات وضحى بحياته في أخر فيلم علشان هيثم".

تابع المخرج الكبير: "مش عايز أقول أسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقى!! وعلشان كده كمان معنى الدعاء للميت اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنّة أمين أمين".

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يذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ35 عامًا، حيث وُجد بشقته في الشيخ زايد وقد وافته المنية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.