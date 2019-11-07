تامر حسني ينعي هيثم أحمد زكي: "الفاتحة للغالي ابن الغالي"

نعى النجم تامر حسني، الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ35 عامًا، عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب حسني، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا

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لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء والفاتحة للغالي ابن الغالي هيثم أحمد زكي.. ربنا يرحمه هو و كل موتانا".

يشار إلى أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل

ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، في حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أمير شاهين، محمد فراج، محمد إمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، زينة، ناهد السباعي، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.