تامر حسني ينعي هيثم أحمد زكي: "الفاتحة للغالي ابن الغالي"

نعى النجم تامر حسني، الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ35 عامًا، عبر حسابه الرسمي عل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كتب حسني، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا
يشار إلى أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحلظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، في حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أمير شاهين، محمد فراج، محمد إمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، زينة، ناهد السباعي، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
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