خناقة بين حلا شيحة ومتابعيها بعد وفاة هيثم أحمد زكي .. والسبب

أثار نعي الفنانة حلا شيحة، للراحل هيثم أحمد زكي، جدلًا كبيرًا وتعرضت لانتقاد عدد من متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مما جعلها تخرج عن صمتها موجهة لهم رسالة شديدة اللهجة تهاجمهم فيها.





كتبت حلا عبر حسابها ناعية هيثم: "لا حول و لا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة؟.. كان إنسان جميل وطيب.. البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله".



إلا أن بعض متابعيها وجه لها انتقادًا لاذعًا وربطوا بين خلعها للحجاب وعودتها للفن، وبين المنشور الذي كتبته بسبب ما قالته عن عدم تصديقها لخبر وفاة هيثم"،

فقال أحدهم: "مش مصدقه ليه الموت حق وكل إنسان معرض للموت في أي لحظه من عمره وإنتي لو متي بعد العملتي حاتبقي ليك سوء خاتمة الله يهديك".



و أضاف آخر: "على الله بس تتعظى أو لو ماتعظتيش ياريت ماتخرفيش فى كلام ربنا عايزة تقلعى حجابك ولا حتى تقلعى هدومك إنتى حرة لكن هتتجننى وهتطلعى هبلك على كلام ربنا وعلينا يبقى تاخدى على دماغك وماتقوليش أى ربنا يهديكى إن ماكنش يبقى يهدك إنتى وأمثالك جاتكو القرف".

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يبدو أن صدمتها من انتقاد جمهورها كان أكبر

من صدمتها في وفاة هيثم أحمد زكي، فوجهت إليها رسالة قالت فيها: "الناس اللي داخلة تشتم و تقول أي كلام و خلاص كفاية بقي إنتوا مبتزهقوش نازلين شتايم وسوء ظن في الناس هو ده الدين ياريت كل واحد يركز مع نفسه و مالوش دعوة بحياة غيره محدش حيتحاسب مع حد" .





وتابعت حلا شيحة: "كفاية بقي أو متعلقوش علي صفحتي .. إوعظوا نفسكم و كفاية دخول في أعراض الناس ونوايا الناس.. محدش يعرف هو إيه عند ربنا ولا خاتمته عاملة إزاي كلنا بشر مش ملايكة وكل واحد ليه أحواله مع ربنا فكفاية بقي".





يذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ35 عامًا، حيث وُجد بشقته في الشيخ زايد وقد وافته المنية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.