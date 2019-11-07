شاهد.. أمير طعيمة عن هيثم أحمد زكي: "كأنه اشتاق لأبيه فلحق به"

عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن صدمته وحزنه الشديد على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ35 عامًا.
لهيثم ووالده الفنان الكبير أحمد زكي، وعلق قائلًا: "و كأنه اشتاق لأبيه فلحق به.. خبر موجع وصادم بس ما يغلاش علي اللي خلقه.. سبحان من له الدوام".
نشر طعيمة عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورًا مجمعة
جدير بالذكر أن جثمان الراحل كان من المقرر تشييعه بعد ظهر اليوم، إلا أن الجنازة تأخرت ساعة ونصف نظرًا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان، وذلك حسب تصريحات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أنه استلم الجثمان بنفسه في النهاية.
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