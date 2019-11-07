تراند اليوم : ماتت هالة فؤاد وتركت أحمد زكي وحيداً.. وهيثم الأن يرافقهم

غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019.

وكانت والدتة هالة فؤاد طفلة فى صورة امرأه تمناها شباب جيلها واقتنصها أحمد زكى ولم يستوعبها وماتت وحيدة رغم زواجها من آخر وعاش احمد زكى وحيدا يبنى صروح مجده وكانه يقول انه نجح رغم اجتماع الاقدار عليه وكانت وفاته صدمة متوقعة لملايين البسطاء الذين كانوا يرونه ممثلهم فى تحقيق امال طبقتهم المستحيلة وتسلم هيثم كل صفات ابيه وعلى راسها الوحدة حتى مات منفردا.

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.