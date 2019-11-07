تراند اليوم : بعد التصريح ب5 سنوات .. حلم هيثم أحمد زكي يتحقق بلقاء والده

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا قديما للفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان قد صرح به عام 2014 بعد تقديمه مسلسل “السبع وصايا”.

التصريح القديم والغريب قال فيه هيثم أحمد زكي “نفسي اشوف ابويا ولو دقيقة واحدة”، مؤكدا ان دوره فى مسلسل “السبع وصايا” الذى عرض فى رمضان خلال الاعوام الماضية، والذى جسد من خلاله شخصية “منصف” استفزته فى الطريقة التى تتعامل مع والدها بنوع من الجحود وهو عكس شخصيته تماما حيث يتمنى كما يقول “رؤية والده ولو لدقيقة واحدة”.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل أن الله استجاب لرغبة الابن برؤية والده مبكرا، حيث أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.