تراند اليوم : رحلة حياة قصيرة عاشها الراحل هيثم أحمد زكي وحيدا – إليكم التفاصيل

كتبت- أميرة علي

من المؤسف والصعب علي الإنسان أن يعيش حياة حزينة بمفرده يعاني من الأزمات ويواجه تقلبات وصدمات الحياة بمفرده ليس معه أحد يعينه علي هذه المواجهات ، لايجد من يشجعه من يسنده من يقف بجانبه ، هذة هي الحياة التي عاشها الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي بعد وفاة والدة الفنان القدير الراحل أحمد زكي بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز ال58 عاما ، ومن بعده توفيت والدته هالة فؤاد بعد صراع مع مرض السرطان أيضا عن عمر يناهز ال35 عاما.

ماحدث فجر اليوم هو صدمة كبيرة للجمهور وللوسط الفني أيضا بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي كان مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته، وأعلن عن خطوبته منذ عام في حفل عائلي اقتصر على الأقارب فقط، وبعد استجواب أفراد الأمن المكلفين بأمين الكومبوند، تبين أنه الفنان هيثم زكي، خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه لديه “مغص”، وذهب إلى إحدى الصيدليات لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة، ولم يظهر فيما بعد على مدار اليوم،

وجدته الشرطة ملقي علي جانبه جثة هامدة في حمام منزله بأكتوبر بعدما إنقطعت إتصالاته وأخباره عن خطيبته إنجي سلامة والتي علي الفور أخبرت قوات الأمن وسرعان ماتفاعلو مع الأمر .

في التقرير التالي تبرز الخليج 365 أهم المحطات في حياة هيثم أحمد زكي :

هيثم أحمد زكي ولد يوم 14 إبريل عام 1984 وهو إبن الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد،بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد ابطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2. توفي هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يكن يبلغ من العمر سوى 35 عام.

حياة الفنان هيثم أحمد زكي الشخصية :

وعن حياته الشخصية، فمنذ أن ولد الفنان الراحل هيثم زكي، وهو لم يجد حياة أسرية كاملة، خاصة أنه بعد مولده عام 1984 انفصل والده الفنان الراحل أحمد زكي، عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، قبل نهاية الثمانينيات وكانت تبلغ في ذلك الوقت 35 عامًا، ويشاء القدر أن يلعب لعبته، وتوفي ابنها “هيثم” وهو يبلغ أيضًا 35 عامًا.

الراحل هيثم زكي، تربى مع والدته إلى أن تزوجت عام 1990م، من رجل اليساحة عز الدين بركات، وأصبح يعيش بين والدته وجدته والدة هالة فؤاد.

وعام 1993، لعب القدر دوره وتوفت والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتولت جدته تربيته بشكل دائم، حتى رحلت عن دنيانا عام 1996، وبعد ذلك تولى الفنان أحمد زكي، تربية ابنه، وانتقلا معًا للعيش في منزله بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وظل يعيش مع والده لمدة وصلت لـ10 سنوات تقريبًا، حتى توفي والد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ عام 2006، وكان لم يكمل عمره الـ21.

الراحل هيثم زكي، لديه شقيق واحد فقط يدعى رامي، وهو شقيقه من والدته التي أنجبته من زوجها الثاني، وحرمه القدر من تكوين أسرة له، لأنه أعلن خطوبته على خبيرة الطاقة الجسدية إنجي سلامة، منذ عام تقريبًا، ولكنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

حياة الفنان هيثم أحمد زكي الفنية (السينمائية – الدرامية)

الفنان الراحل هيثم زكي، له أعمال فنية مهمة، ومسيرة فنية لم تكن كبيرة، ولكنها وضعت بصمة واضحة، سيظل من خلالها حيًا في قلوب محبيه، وبدأت مسيرته منذ 13 عاما، بداية من فيلم “حليم” الذي استكمل مشاهده بعد وفاة والده، وبعدها بعام قدم فيلم “البلياتشو” وتوقف بعدها عدة سنوات ليعود بعدها عام 2010، فقدم كلا من “الجماعة، كف القمر، نقطة دم، “دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، وكلبش 2″، وقدم في رمضان الماضي مسلسل “علامة استفهام” مع محمد رجب، وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب.

أعمال الفنان هيثم أحمد زكي السينمائية:

فيلم حليم



الفيلم يستعرض قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، وأدى فيه دور “حليم” في شبابه، وهو من بطولة أحمد زكي ومنى زكي، وتأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج شريف عرفة.

فيلم البلياتشو



يعد فيلم “البلياتشو” الذي أنتج عام 2007، هو أول بطولة منفردة لهيثم أحمد زكي، والذ قدم من خلالها شخصية “علي راضي” مهرج السيرك الذي يتعرض لمواقف صعبة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، وهيدي كرم، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.

فيلم كف القمر



ويعد من الأعمال الدرامية الإنسانية التي يرصد خلالها حياة سيدة صعيدية تُدعى “قمر” لها خمسة أبناء، وجسد هيثم زكي شخصية واحد منهم، والفيلم بطولة الفنان الراحل خالد صالح ووفاء عامر وحسن الرداد، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج إسلام وفقي.

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فيلم سكر مر



وقدم نجل أحمد زكي، خلاله شخصية “حسام” من خلال فيلم “سكر مر” عام 2015، والذي يحكي عن العلاقات الإنسانية، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي وآيتن عامر وشيري عادل، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هاني خليفة.

فيلم الكنز “الحقيقة والخيال”



وشارك هيثم أحمد زكي، عام 2017، في الجزء الأول من فيلم الكنز، في دور “مصطفى الكتاتني”، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

فيلم الكنز “الحب والمصير”



وفي العام الجاري، عاد من جديد لتقديم شخصية “مصطفى الكتاتني” من خلال الجزء الثاني من فيلم الكنز، ليخوض به سباق موسم عيد الأضحى، وهو آخر أعماله السينمائية قبل رحيله، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.



أعمال الفنان هيثم أحمد زكي الدرامية:

مسلسل الجماعة



شارك الفنان الراحل في مسلسل “الجماعة” كأول عمل تليفزيوني له عام 2010، بدور ضيف شرف في شخصية قاتل النقراشي باشا، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل دوران شبرا



أما ثاني أعماله التليفزيونية فكان من خلال مسلسل “دوران شبرا” عام 2011، في دور “ناصر”، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وحورية فرغلي وعفاف سعيب، ومن تاليف عمرو الدالي وإخراج مينا مدحت.

مسلسل الصفعة



في عام 2012، شارك الفنان الراحل في مسلسل “الصفعة” الذي يناقش قضايا الجاسوسية، من خلال دور ضابط مخابرات مصري “أدهم”، والعمل بطولة شريف منير وفاروق فلوكس، ومن تأليف عادل شاهين وإخراج مراد مصطفى.

مسلسل السبع وصايا



وبعد عامين من “الصفعة”، عاد هيثم أحمد زكي لتقديم رابع أعماله التليفزيونية عام 2014، من خلال مسلسل “السبع وصايا”، والعمل من بطولة رانيا يوسف وهنا شيحة وآيتن عامر، ومن تاليف محمد أمين راضي وإخراج عصام عبدالحميد.

مسلسل إمبراطورية مين



كما شارك النجم الراحل في مسلسل “إمبراطورية مين”، من خلال دور شرف، ويدور العمل حول حكايات أسرة مصرية مقيمة بالخارج وقررت العودة لمصر، وهو من بطولة هند صبري ومحمد شاهين، ومن تأليف غادة عبدالعال وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل أستاذ ورئيس قسم



وفي عام 2015، شارك هيثم أحمد زكي، مع الزعيم عادل إمام في مسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، من خلال دور “فتحي”، والعمل من بطولة عادل إمام ونجوى إبراهيم، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

مسلسل كلبش 2



وفي دور يعتبر هو الأهم في مسيرته الفنية، شارك الفنان الراحل في الجزء الثاني من مسلسل “كلبش” عام 2018، من خلال شخصية “عاكف الجبلاوي”، الذي لفت بها الأنظار، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد صلاح حسني وهالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل علامة استفهام



يعد مسلسل “علامة استفهام” هو آخر أعمال هيثم أحمد زكي الفنية، والذي قدم من خلاله شخصية “دكتور سامح ربيع”، والعمل من بطولة محمد رجب ومحمود البزاوي وميرهان حسين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد قليل، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، بعد انتهاء كافة الإجراءات في مشرحة زينهم، والحصول على عينة منه، لمعرفة أسباب الوفاة، وفقًا لما قاله نقيب الفنانين أشرف زكي، وسيتم دفنه بمقبرة “النمر الأسود”، بجانب والديه على طريق الفيوم.

ومات اليتيم الوحيد هيثم أحمد زكي في السادس من نوفمبر عام 2019.